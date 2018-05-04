Kırşehir’in ilk özel bakım merkezi açıldı

3 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren bakım merkezi, bakıma ihtiyaç duyan özel insanlar için 24 saat hizmet sunacak.

Sosyal aktivite, sağlık hizmetleri, bakım ve temizlik hizmetleri ile psiko-destek sağlayan özel Yaşam Kırşehir Bakım Merkezi, uzman kadrosu ile Kırşehir’de bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bünyesinde; engelli asansörü, çamaşırhane, diyetisyen kontrolünde 3 ana öğün ve 2 ara öğün yemek hizmeti, ibadethane, sosyal aktiviteler için ortak yaşam alanları, kişiye özel baza ve dolaplı yangın uyarı sistemli 26 metrekarelik geniş ferah yatak odaları, 24 saat sıcak su imkanı, 24 saat kamera sistemi ile bina içi ve bahçesi takibiyle yüksek güvenlik sistemini barındırıyor.

Açılan bakım merkezi hakkında bilgilendirme yapan Özel Yaşam Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ali Öz, Kırşehir’de ihtiyaç olan bir bakım merkezi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Evdeki özenle bakım hizmetlerinin sunulacağını anlatan Öz, “Bakım merkezi konforuyla kişiye evinde bulunması gereken özeni yaşatırken sunduğu psiko-destek ile de eksiksiz hizmet anlayışını şiar edinmiştir.

Bizlerin amacı eksiklikleri giderirken sosyal etkinlik programlarıyla da kişilerin özgüvenlerini tamamlamaktır. Engelli ve yaşlı misafirlerine 7/24 sağlık takibi de sunacak şekilde merkezimiz dizayn edildi. Zihinsel engelli ve ruhsal engelli 18 yaşa ve üzeri özel insanlara hizmete başladık”dedi.