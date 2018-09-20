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Kırşehir'in lezzet mimarları ödüllerini aldı

Kırşehir’de Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında lezzet mimarları ödüllerini aldı.

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında lezzet mimarları ödüllerini aldı.


Ağalar Konağı'nda, Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen 'Ahilik Sofrası' yarışmasında yöresel yemekler yarıştı. Lezzet mimarları ödüllerini aldı.


Etkinlikte, kadınlar 3 kategoride yarıştı. Puanlama sonucu dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinliklerde konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, marifetli elleri tebrik ederek Ahilik Haftası etkinliklerinin en lezzetli bölümlerinden bir tanesinin düzenlenen yarışma olduğunu söyledi.


Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında, " Geleneksel hale gelen ahilik haftamızın en lezzetli bölümlerinden bir tanesi. Katılan herkesi tebrik ediyoruz. Katılımın yoğun olmasından dolayı da mutlu oluyoruz. Yöresel yemeklere de hanımlarımızın ilgi göstermesi, yarışmalara katılması çok kıymetli dereceye girmeyenler hiç üzülmesin, buraya katılmak bir cesaret işi katılan herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum.



Kırşehir yemek kültürü açısından son derece zengin olan bir şehir bu manada eminim hanımefendiler çok güzel yemekler yaptılar çok güzel lezzetler sergilendi. Açıklanacak neticelerle de ödülleri takdim edeceğiz. Hep söylüyoruz yarışmalarda 1. 2. 3. olmaktan ziyade katılmak son derece önemli katılma medeni cesaretini göstermek son derece önemli o açıdan katılma nezaketi gösterenleri tebrik ediyorum" dedi.


Yemek yarışmasında jüri üyeleri tarafından her bir kategori için birinci, ikinci ve üçüncü seçildi. Kırşehir Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışmasında birinciye 5 çeyrek altın, ikinciye 3 çeyrek altın, üçüncüye 2 çeyrek altın verildi.

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