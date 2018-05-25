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25 Mayıs 2018 15:07

Kırşehir’li bozlak sanatçısı Altaş, son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir’li bozlak sanatçısı Bahri Altaş, Kaman İlçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir’li bozlak sanatçısı Altaş, son yolculuğuna uğurlandı

25 Mayıs 2018 15:07


Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren bozlak sanatçısı Bahri Altaş’ın Kaman İlçesi merkez caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına yerel sanatçılar, siyatçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


66 yaşında hayata veda eden sanatçı Altaş, için düzenlenen cenazede Altaş’in oğlu Tufan Altaş taziyeleri kabul etti. Kırşehir Yöresi’nin yaşayan ozanları içerisinde yer alan sanatçı Bahri Altaş, 1952 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde dünyaya gelmiş küçük yaşta saz çalmaya başlayarak 20 civarı albüm yapmıştı. Hacı Taşan’ın damadı ve Çekiç Ali’nin de amcası olan 4 çocuk babası Bahri Altaş, Ankara’da ikamet etmekteydi.




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