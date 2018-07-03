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03 Temmuz 2018 15:38

Kırşehirli güreşçiler Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı

Güreş Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programı kapsamında Zonguldak’da düzenlenen Greko-Romen gurup müsabakalarında Kırşehirli sporcular, Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Kırşehirli güreşçiler Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı

03 Temmuz 2018 15:38



11-13 yaş küçül minikler Greko-Romen güreş grup müsabakaları Zonguldak ve Adıyaman illerinde yapıldı. 28 Haziran tarihinde başlayan şampiyona da Zonguldak da 22 ilden 44 kulüp 450 sporcu, Adıyaman’da ise 28 ilden 38 kulüp 500 sporcu kıyasıya mücadele etti.



Zonguldak ilinde düzenlenen 12-13 Yaş Minikler Greko-Romen Güreş Grup müsabakaların da Kırşehir’i 5 sporcu temsil etti. 22 il, 44 kulüp ve 450 sporcunun katılımları ile gerçekleşen yarı final müsabakalarında Kırşehir adına mücadele eden Greko- Romen Güreş takımı 5 sporcu ile katılım sağladığı müsabakada, Müsabakalarda 41 kilogramda Polat Alpar, 48 Kilogramda Osman Emin Ekinci gümüş madalya, 57 Kilogramda Muhammet Ali Akbulut bronz madalya , 44 Kilogramda Erkan Aybar ve 62 Kilogramda Murtaza Kızılkaya 5. olarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.




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