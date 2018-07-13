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13 Temmuz 2018 19:14

Kırşehirli postacı şehit ailelerinin mektupları ile Niğde yolculuğuna başladı

Hain darbe girişiminde farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek adına Kırşehir’in Kaman ilçesinde PTT görevlisi Mustafa Tolga Tokluoğlu, ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından şehit ailelerinden aldığı mektuplarla Niğde yolculuğuna başladı.

Kırşehirli postacı şehit ailelerinin mektupları ile Niğde yolculuğuna başladı

13 Temmuz 2018 19:14


Tokluoğlu, şehit ailelerinden aldığı mektupları darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir’in ailesine mezarı başında düzenlenen törende verecek. 15 Temmuz ve FETÖ/PDY darbe girişiminin ardından yaşananların unutulmaması adına şehit ailelerinden aldığı mektuplarla yola çıkan Tokluoğlu, Kaman Kaymakamlığının 15 Temmuz’u anma etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için yola çıktığını söyledi.


Tokluoğlu açıklamasında, "Şehit ailelerimizin emanetlerini aldık. İnşallah 15 Temmuz günü, Şehit Ömer Halisdemir’in ailesine kabri başında düzenlenen törende teslim edeceğiz" dedi.


Uğurlama töreninde düşüncelerini aktaran İlçe Kaymakamı Murat Gİrgin ise, "Hain darbe girişiminin yıl dönümünde ilçe olarak Gençlik Merkezi ile birlikte bir etkinlik hazırladık. Etkinlik kapsamında şehit ailelerimizin hazırladığı mektupları darbe girişiminin engellenmesinde çok büyük bir rol üstlenen şehit Ömer Halisdemir’in kabrinde ailesine ulaştıracağız" diye konuştu.


Şehit çocuklarının ise Şehit Ömer Halisdemir’in ailesini kendilerinin çok iyi anladıklarını ifade ettiği program uğurlama töreni ile sona erdi.




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