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03 Temmuz 2018 15:23

Kırşehirli sporcu Avrupa Şampiyonu oldu

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Çağrı Dağdeviren, Ay Yıldızlı milli forma ile çıktığı Avrupa Gençler Okçuluk şampiyonasında takım halinde katıldıkları turnuvada Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kırşehirli sporcu Avrupa Şampiyonu oldu

03 Temmuz 2018 15:23



26 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan’ın Patras Kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Çağrı Dağdeviren Avrupa Genler Okçuluk Şampiyonasında hem Avrupa Şampiyonu hem de Altın Madalyanın sahibi oldu.



2. turda Rusya ile karşılaşan takım 230 -226 Rusya’yı mağlup ederek final müsabakasına yükseldi. İtalya ile karşılaşan Ay Yıldızlı Türk milli takımı İtalya’yı final atışlarında 255-224 eleyerek Gençler Makaralı Yay Avrupa Şampiyonluğunun sahibi oldu.




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