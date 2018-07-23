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23 Temmuz 2018 09:58

Kırşehirli sporcu Judoda Türkiye ikincisi oldu

Kırşehirli 12 yaşındaki Mustafa Dalgalı, İzmir’de yapılan minikler Türkiye şampiyonasında Türkiye 2’ncisi oldu.

Kırşehirli sporcu Judoda Türkiye ikincisi oldu

23 Temmuz 2018 09:58



Dünya 3.’sü avrupa 2.’si Furkan Göltaş ile çalışan Mustafa Dalgalı, Türkiye 2’ncisi olduktan sonra günde yaptığı çift antrenmanla Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor. Ailesinin teşvikiyle müsabakalara hazırlanmaya başladığını ifade eden Dalgalı, "Ailem teşvik etti Türkiye 2’ncisi oldum. Finale kadar çıktım. Altın madalya hedefimdi ama gümüş madalya aldım. Bir sonraki müsabakada altın madalya almayı hedefliyorum. Judoya başlarken her sporcu kendine bir hedef koysun. Ben, judo müsabakalarını izlerken hep heyecanlı oluyordum. Ailemde bunu gördü. Beni teşvik etmeleri sonrası Türkiye Şampiyonasına katıldım. Hedefimde Balkan şampiyonluğu var. Eğitimde başarılı olduğu gibi Kırşehir sporda da başarılı Avrupa şampiyonu olan bir antrenör ile çalışmaktayım" dedi.



Eski milli takım sporcusu Göltaş ise, "8 yıldır antrenörlük yapıyorum. Milli takım sporcusu olduğumuzdan Bakanlığımız bizlere bu imkanı verdi. Kendi başarılarımızı yetiştirdiğimiz sporculara aktarıyoruz. 6-13 yaş guruplarına kadar çeşitli kategorilerde antrenmanlarımız var. Müsabık, orta seviye ve başlangıç gruplarımız var. Mustafa Dalgalı 55 kiloda Türkiye 2’ncisi oldu. 2 sporcumuz da 3’üncülük maçını vererek Türkiye 5’incisi oldular. Belediye ve İl Müdürlüğü destekli çocuklarımızı bu seviyeye kadar getirdik. Yunanistan’da yapılacak minikler Balkan şampiyonasına katılmaya hak kazandık" ifadelerini kullandı.




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