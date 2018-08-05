Kırşehirli vatandaş kayıp papağanını bulana ödül verecek

24 gün önce Medrese Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarı’ndaki evin balkonundan uçarak giden papağanını bulabilmek için şehrin her tarafına el ilanları asan Abdullah Durmuş, papağanın ilk kaybolduğu günlerde üzüntüden uyuyamadığını söyledi. Kendisini papağanı için arayan bazı kişilerin dalga geçtiğini anlatan 55 yaşındaki Durmuş, "Bir yıldır benimle birlikte olan gri renkli, kırmızı kuyruklu jako cinsi papağanım vardı. Bizim için papağan değil bir çocuk gibiydi. Başkaları için bir hayvan olabilir ama benim ve ailem için 3-4 yaşında çocuk gibiydi. Benimle yatar benimle, benim ağzımda beslenirdi. Omzumdan inmezdi. Bizim bir aile ferdimiz gibiydi" dedi.

Hava aldırmak için çıkarttığı balkondan kaçan papağanı ailesiyle birlikte aradıklarını ama bulamadıklarını belirten Durmuş, "Sabahlara kadar her tarafı aradım. Papağanımla ilgili her bölgeye ilanlar astım. Bulunması için ödül de koydum. Ne arayan, ne soran oldu. Beni arayanlar da beni yanlış yönlendiriyor. Benimle dalga geçiyorlar. Bir ailenin 3-4 yaşında çocuğu kaybolsa ne düşünür, ne yapar? Çocuğu kaybolan aile nasıl tepki verirse benim duygu ve hislerim de aynı, 3-4 yaşında çocuğum kaybolmuş gibi. Kırşehirlilerden yardım bekliyorum. Vicdanen yardımcı olunmasını bekliyorum. Allah rızası için bulunmasını da bekliyorum" diye konuştu.

Emekli memur olan Abdullah Durmuş, doğuda görev yaptığı sırada kuş beslemeye başladığını ve o günden sonra da gittiği her ilde kuşlarla ilgilendiğini belirtti.