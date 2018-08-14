Kırşehirliler, döviz bürolarına akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dövizlerinizi Türk parası ile bozdurun çağrısı sonrasında döviz bürolarına akın eden Kırşehirliler, dövizlerini Türk Lirasına çevirdiği gibi altınlarını da bozduruyor.

Kırşehir kişi başına düşen döviz mevduatı en yüksek illerin başında geldiği bilinirken sabah saatlerinde döviz bürolarına ve bankalara akın eden vatandaşlar, özellikle gurbetçiler, ellerindeki dövizleri bozdurmak için kuyruğa girdi. Dövizlerini satanlar döviz alanlardan fazla olunca bir süre sonra döviz bürolarındaki Türk lirası da bitme noktasına geldiği öğrenildi.

Döviz bürolarında Türk parası da kalmadı

Gurbetçi Kırşehirlilerle birlikte yerel halkın da akın ettiği döviz bürolarında, dövize verilecek Türk Lirasında da sıkıntı yaşanmaya başladı. Dövizlerini bozduran vatandaşlar, ellerinde Türk Lirası kalmayan döviz bürolarına, kendine verilen saatte tekrar gelmek zorunda kaldı.