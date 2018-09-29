Kırşehirlilerden Belediye'nin bisiklet kullanımı teşvikine tam destek

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak adına düzenlenen ‘Kırşehir'i seviyorum bisiklete biniyorum' etkinliği için yüzlerce Kırşehirli 3.5 kilometrelik parkurda bir araya geldi.

Askerlik Şubesi kavşağında başlayan bisikletli etkinliğe; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Garnizon Komutanı Ferhat Kuran, Cumhuriyet Savcısı Bilal Gümüş, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk destek verdi. Etkinlik Cacabey Meydanında sona erdi.

Bisiklet kullanımını teşvik ederek Türkiye'de örnek bir şehir olmayı hedeflediklerini anlatan ve etkinliğe makam aracı yerine bisikletiyle gelen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, etkinliğe katılımın yüksek olmasının kendisini mutlu ettiğini ve yapılan alt yapı çalışmasının ne kadar doğru olduğunu gördürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, Cacabey Meydanında yaptığı konuşmasında, “İnşallah ilerleyen zamanlarda bu tip etkinliklerin sayısını arttıracağız. Bisiklete binmek ilimiz Kırşehir ve Türkiye için son derece stratejik bir öneme sahip her zaman söylüyoruz sağlık ve ekonomi açısından doğayı kirletmemek adına hepimizin bisiklete binmesi gerekir” dedi.

“Takım elbise ile bisiklete binilmez, hanımlar bisiklete binmez, gençler bisiklete binmez hurafelerini yıkacağız”

Kırşehir genelinde takım elbise ile bisiklete binilmez kadınlar bisiklete binmez gençler bisiklete binmez gibi hurafeleri de yıkacaklarını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “Hurafe ve yanlış düşünceleri atacağız. İnşallah Kırşehir Türkiye'nin en çok bisiklete binen şehri olacak. Sizlere güzel bir şehir inşa edebilmek, çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir bırakabilmek arabanın birinci sırada olduğu değil insanın birinci sırada olduğu bir şehir bırakabilmek toz oldu, çamur oldu çokta eleştirenler oldu. Yollar daraldı diyenler de oldu. Yapılan çalışma Türkiye'de önemli bir çalışmadır” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, 3 buçuk kilometrelik parkur sonunda çekiliş yapıldı ve 5 kişi ücretsiz bisiklet ve bisiklet aksesuarı kazandı.