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11 Temmuz 2018 15:39

Kırşehirlilere deprem tecrübesi kazandırılıyor

AFAD Müdürlüğü tarafından Kırşehir’de açılan simülasyon tırı ile deprem anında yapılması gerekenler anlatılıyor.

Kırşehirlilere deprem tecrübesi kazandırılıyor

11 Temmuz 2018 15:39


AFAD görevlileri tarafından birebir yaşattırılan Düzce 7.4 depremi ile deprem anı, öncesi ve deprem sonrasında yapılması gereken her şey anlatılıyor.


Kırşehir’de yapay depremle olası durumlara hazır olunması gerektiğini ifade eden AFAD Kırşehir İl Müdürü Metin Alpaslan, deprem anında yapılması gereken her davranışın oluşturulan yapay depremle anlatıldığını belirtti.


Alpaslan, " Kırşehir halkına ve öğrencilere yapay deprem yaşatacağız. Ülkemiz deprem kuşağı içerisinde toprakların yüzde 75’i deprem kuşağı içerisinde Kırşehir’de deprem kuşağı içerisinde yer alıyor. Depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Vatandaşlara deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiğini AFAD Başkanlığı eğitmenleri tarafından öğretiyoruz"dedi.


Deprem anını yaşayan vatandaşlar ise deprem anında neler olduğunu yaşadıklarını söyleyerek afet anında yapılması gereken her şeyi de öğrendiklerini söyledi.


Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın da katıldığı ve birebir yaşadığı deprem anı da kameralar tarafından kaydedildi. Deprem similasyon tırı Kırşehir’de 3 gün süreli olacak kalacak.




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