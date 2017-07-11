Kırşehirspor Belediye’ye devredildi

Adı da değişecek olan takımın yeni başkanı Belediye Başkan Vekili Veli Şahin olacak.

Bölgesel Amaatör Ligde mücadele eden Kıriehirspor’un belediyeye devri ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehirspor’a her zaman destek verdiklerini ve kulübün ulaşım ve tesis giderlerini belediyenin karşıladığını söyledi. Uzun vadeli dönemde başarı hedeflediklerini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Biz bu güne kadar Kırşehirspor’a hep desteğimizi verdik. Ulaşım giderlerini ve tesis giderlerini hep karşıladık. Başkanlığa aday olarak Belediye Başkan Yardımcımız Veli Şahin’i uygun gördük. İnşallah önümüzdeki süreçte olağanüstü kongre süreci yaşanacak. Vakit de daraldı. Transfer süreci de hala devam ediyor. Uzun vadeli bir başarı önemli. Arzumuz hem hoca hem idareci ve futbolcu Kırşehirlilerden oluşsun. Sonuçta biz amatör kulübüz. Kırşehirlilerin içinde olması son derece önemli. Paylaşımcı, kucaklayıcı bir anlayışla güzel bir netice alınır diye düşünüyoruz. Kırşehir için önemli olan birlikte hareket edebilmek, birlikte karar verebilmek. Her konuda milletvekillerimizle, valimizle, paydaşlarla koordineli bir şekilde yürütüyoruz” dedi.

Düzenlenen basın toplantısına AK Parti Milletvekilleri Mikail Arslan, Salih Çetinkaya, Vali Necati Şentürk, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, katıldı.