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04 Ocak 2017 12:56

Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur:

Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur:

04 Ocak 2017 12:56

Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur, Kırşehirlilerin kan vermeye duyarlı olduğunu ve Kırşehir genelinde Kızılay adına kan sıkıntısı olmadığını söyledi.
Adnan Naci Uygur yaptığı açıklamasında, “Kan vermek hem insan sağlığı açısından hem de toplumda yaşanan kaza, doğal afet ve benzeri durumlarda başka insanların sağlıkları açısından önemli hal almaktadır.” dedi.
Kırşehir’de Cacabey Meydanına Kızılay’ın kan toplama aracının yeniden geldiğini ve ihtiyaca karşı duyarlılık gösterileceğini belirten Adnan Naci Uygur, “Kan bağışı çok önemlidir. İnsanların da bu noktada her zaman duyarlı olması gerekir. Kan stoklarımız ön emlidir. Bizler, Kırşehir’in duyarlılığı ile Kayseri bölgeye yeterli kan akışını sağlamaktayız. Fakat istenilen zamanlar dışında da duyarlılık göstermek daha büyük önem arz etmekte, özellikle gençlerimizin başlattığımız kan bağış kampanyasına gerekli desteği sunmaları önemlidir.” diye konuştu.
Kızılay’ın kan bağış TIR’ı Kırşehir’de 10 gün süreli kalacak.



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