Kızılırmak avcıların bıraktığı ağlardan temizlendi

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sularda avlak alanların temizlenmesi çalışmaları Su Ürünleri Mühendisleri ve İdari Personellerden oluşan ekipler kurularak Kızılırmak havzasında suyun altında ve üstünde kalan yabancı maddeler temizlendi.

Sularda avlak alanların temizlenerek daha temiz ırmak, gölet ve baraj idealiyle, avlak alanların temizliğinin sağlanması adına büyük bir gayret gösterdiklerini söyleyen Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, ”Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bünyesinde sularda avlak alanların temizlenmesi için Su Ürünleri Mühendisleri ve İdari Personellerden oluşan bir ekip kurarak ekiplerimiz Kızılırmak havzasında suyun altında ve üstünde kalan yabancı maddeleri temizledi. Müdürlüğümüz ekipleri, Amatör olta balıkçılarının populer avlak sahası olan İlimiz Merkez İlçesine bağlı İkizağıl ve Kortulu Köyleri çevresinde geçen Kızılrmak'ta su seviyesini aşırı düşmesi sonucu açığa çıkan terk edilmiş balık avlanma araçları olan pinter ağ gibi yabancı maddeleri tekne ve motorlu araçlarla temizleyerek çevre kirliğinden kurtarırken, aynı zamanda amatör balıkçıların avlanmasında yaşanan olumsuzlukları gidererek, su ürünlerine sağlıklı bir ortam sağladılar"dedi.

Avcılar tarafından bırakılan kopmuş olta iğnesi, balık leşleri ve canlı balıkların olduğunun görüldüğü alanlar hakkında bilgilendirme yapan il müdürü Şahin, "Sulardan çıkan av araçlarıyla birlikte kopmuş olta iğnesi, kurşun, balık leşleri ile canlı balıkların olduğu görüldü. Canlı balıklar, terk edilmiş ağlardan ve yabancı maddelerden kurtarılarak tekrar suya bırakılırken, su ürünlerinin sağlık ortamda yaşamasına büyük engel oluşturan araçlar ise ekiplerimizce Hirfanlı Barajının taşkın sahasının dışına çıkarılarak imha edildi. Sularda avlak alanların temizlenmesi için kurulan ekiplerimizin çalışmaları devam edecek olup, ilimizdeki ırmak, gölet ve barajlarda çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalarımız sonucunda olta atılamayan yerler temizlendi. Böylelikle avlak alanlar temizlenerek amatör balıkçılarımıza yeni alanlar oluşturmuş oluyoruz. Sağlıklı su ürünleri için sağlıklı sular diyoruz” diye konuştu