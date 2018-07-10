Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı 3. toplantısı yapıldı

toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Vali Yardımcısı Ercan Ateş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali İbrahim Akın, Kırşehir’de yürütülmekte olan 315 projenin toplam maliyetinin 2 milyar 26 milyon 346 bin lira olduğunu söyledi.

Programda yer alan 315 projeden 33’ünün tamamlandığını belirten Vali Akın, “Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 494 milyon 78 bin lira harcama yapılmış, 2018 yılında da bu projelere toplamda 354 milyon 615 bin lira ödenek ayrılmıştır. 33 tanesi tamamlanan 315 projeden 241 proje devam etmekte, 41 adet proje de ihale aşamasındadır" dedi.

Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.