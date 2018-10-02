Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı 4. toplantısı yapıldı

Toplantısı ve İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, ilçe belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de yürütülmekte olan 318 projenin toplam maliyetinin 2 milyar 48 milyon lira olduğunu söyledi. 2018 yılında bu projelere toplam 338 milyon 689 bin lira ödenek ayrıldığını belirten Vali Akın, “318 projeden 60 tanesi tamamlanmış, 214 proje de devam etmektedir. İhale aşamasındaki ve henüz başlanmayan proje sayısı da 29'dur. Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 530 milyon 123 bin lira harcama yapılmıştır" dedi.

Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.