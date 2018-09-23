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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kore gazisi Hasan Demir (86) yaşamını yitirdi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kore gazisi Hasan Demir (86) yaşamını yitirdi.


Gazi Demir için Kaman ilçesi Çarşı Caminde tören düzenlendi. Törene; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman Kaymakamı Murat Girgin , İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Kaman İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu ve çok sayıda seveni katıldı.


Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı, Hacıpınar Mezarlığında toprağa verildi.

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