Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, Birlik Müdürü Osman Demir, İl Genel Meclis Üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Akın, şehirlerde ne varsa köylerimize de o hizmetlerin götürülmesi için devletimiz tarafından aktarılan ödenekleri verimli bir şekilde kullanarak köylerimize hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi.

KÖYDES tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Vali İbrahim Akın, “Hepinizin bildiği gibi, 22 Mayıs 2018 tarihinde Kırşehir Valiliği görevime başladım. Umuyorum ki Valilik yaptığım süre içerisinde Kırşehir’i bulunduğu noktadan daha iyi noktalara hep birlikte taşıma gayretinde olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da ilimizi ilgilendiren yatırımların yakından takibi, yeni projelerin ortaya konulması, mevcut yatırımların zamanında tamamlanması konularında duyarlı olacağız.

2017’de KÖYDES kapsamında merkez köylerimize 14 kilometre 1. kat, 33 kilometre 2. kat olmak üzere 47 kilometre yol yapımı tamamlanmıştır.

İçme suları alanında da projelendirilen 8 iş, yıl sonu itibariyle bitirilmiştir. Bu işlerin yapımı için 2017 yılında yaklaşık 2 milyon lira harcama yapılmıştır. 2018 yılında devletimiz 2. kat asfalt yerine bütümlü sıcak karışım asfalt yapılmasına öncelik vermiştir. Bu nedenle standartlara uygun olarak 5 kilometre sıcak asfalt yapımı programlanmış ve yapımına da başlanmıştır. 2018 yılı bütçesiyle 11 köyümüzde kollektör sistemi yapımı başta olmak üzere içme suyu işi projelendirilmiştir. 2018’de bu işler için toplam 3 milyon 150 bin lira harcama yapılacaktır. Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı, gündemde bulunan maddelerin görüşülmesinin ardından il meclis üyeleri ile muhtarların talep ve temennilerinin dinlenmesi ile sona erdi.