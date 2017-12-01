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01 Aralık 2017 11:24

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü Homurlu köyü ilköğretim okulunu ziyaret etti

Kredi Yurtlar Kurumu Saliha Sultan Yurt Müdürlüğü personeli Yukarı Homurlu Köyü İlköğretim okulunu ziyaret etti.

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü Homurlu köyü ilköğretim okulunu ziyaret etti

01 Aralık 2017 11:24


Eğitim faaliyetleri kapsamında yapılan ziyarette Homurlu Köyü İlköğretim okulu öğrencilerine ‘özün saklamak değil paylaşmak olsun’ prensibi ile hediyeler verildi.


Kredi Yurtlar Müdürlüğü faaliyetlerinin anlatıldığı programda yurt müdürlüğü öğrencileri köy ilköğretim okulu öğrencilerine şiirler okuyarak kişisel gelişimleri noktasında katkı sundu.


İlköğretim okulu öğrencilerinin taleplerinin alındığı program hatıra fotoğrafının çekilmesi ve öğrencileri yurt kurumu müdürlüğüne davet edilmesi ile son buldu.




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