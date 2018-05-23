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23 Mayıs 2018 10:50

Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir, görevinden ayrıldı

Kırşehir’de iki ay önce Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Basın Müşaviri iken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine alınan Mehmet Özdemir, yaptığı yazılı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir, görevinden ayrıldı

23 Mayıs 2018 10:50


Özdemir, açıklamasında, "Tarih Kültür Sanat ve Turizm Şehrinin ekmeğini kalemi ile, mürekkebi ile kağıt kokusu ile, matbaa sesi ile, klavyesi ile, fotoğraf makinesinin deklanşörü ile, kameranın lensi ve daha nice zorluklarla kazanan Kırşehir’in çok değerli fikir işçileri basın mensupları; Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaptığım süre içerisinde şahsım ve kurumun adına yapmış olduğunuz tanıtıcı ve bilgilendirici haberlerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.


Yaklaşık iki buçuk aydır yürütmüş olduğum Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinden akademik çalışmalarımın yoğunluğu nedeniyle kendi isteğim ile ayrılmış bulunmaktayım.


Kırşehir Türkiye’nin merkezinde yer alan çok önemli şehirlerden birisidir. Tarih Kültür Sanat ve Turizm şehri olarak tanımladığımız ve görevi yaptığımız süre içerisinde özellikle bu noktalara dikkat çekmeye çalıştık. Bundan önce nasıl ki Kırşehir’imizin tanıtımı için çalışmalar yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




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