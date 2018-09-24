Kırşehir'in Mucur İlçesinde kümese giren sokak köpekleri 20 hindiyi telef etti.

Alınan bilgiye göre olay, Mucur ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Solaklı Mahallesinde hindi besiciliği yapan Hamdullah Cihan'ın kümesine gece yarısı sokak köpekleri saldırdı. Sokak köpekleri 120 hindiden 20'sini telef etti. Hamdullah Cihan, "Evimde gece yarısı köpeklerin boğuşma sesleri ile uyandım. Köpekleri fark ederek kovaladım. Kümese girdiğimde ise hindilerden 20'sinin telef olduğunu gördüm. Bir yıllık emeğim boşuna gitti. Yetkililere giderek durumu izah ettim. Benden hayvanların sigortalı olup olmadığını sordular. Hayvanların sigortası olmadığı gibi benim de sigortam yok. Hindilerin tane fiyatı 150 lira zararım var"dedi.

Öte yandan ilçe belediye yetkilileri ise sokak köpeklerinin düzenli olarak kısırlaştırıldığını belirterek belediyeye aktarılan bir şikayet ve talep olmadığını söyledi. Polis, alayla ilgili inceleme başlattı.