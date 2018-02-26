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26 Şubat 2018 12:54

Kur’an Kurslarına kanser eğitimi

Kırşehir’de Sağlık Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Kur’an Kurslarında eğitim alan kadınlara kanser eğitimi verildi.

Kur’an Kurslarına kanser eğitimi

26 Şubat 2018 12:54


Serviks kanseri hakkında bilgilendirme yapan Toplum Sağlığı görevlileri, HPV , Smear/Pap-smear testiyle tarama sayesinde erken tanı ve etkin bir tedavinin mümkün olduğunu anlattı. 45 yaş altı kadınlarda çok görülen kanser türü hakkında bilgi veren Toplum Merkezi görevlileri, "Dünya ölçeğinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü, meme ve akciğer kanserinden sonra kanserden ölümlerin önde gelen 3. nedenidir. Dünya çapında 2 dakikada bir, bir kadın serviks kanserinden ölmektedir. Tarama programları, serviks kanserinin azalmasında önemli bir etkiye sahip olmasına rağmen hala kadınlar serviks kanseri nedeniyle ölmektedir. Serviks kanseri Türkiye’de en sık görülen 8. kanser türüdür.Düzenli jinekolojik muayene ve Pap-smear testi serviks kanserinden korunmada yardımcıdır. Serviksdeki değişiklikler, Pap-smear testi ile tespit edilerek kanser gelişmeden tedavi edilebilir. Düzenli Pap-smear testi yaptırmayan kadınlarda serviks kanseri riski artmaktadır" dedi.


Kur’an Kursunda yapılan bilgilendirme faaliyetinin ardından kadınların sorunları alınarak halka bilinçlendirme broşürü dağıtıldı.




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