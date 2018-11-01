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Kütür ve Turizm Bakan Yardımcısı Arısoy, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde inceleme yaptı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Kırşehir’in Kaman ilçesine giderek Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde inceleme yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Kırşehir'in Kaman ilçesine giderek Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde inceleme yaptı.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Arısoy'a Kaman Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çıracı, Müze Müdürü İzzet Esen, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur ile ilçe protokolü eşlik etti. Japon Arkeoleji Enstitü Başkanı Sachiro Omura, Bakan Yardımcısı Arısoy'a Müze ve Enstitü hakkında bilgi verdi. Ziyarette Arkeolog Tahsin Özgüç'ün, Japon Arkeoleji Enstitü Başkanı Sachiro Omura'ya hediye ettiği kitaplar ilgi odağı oldu. Omura, Arısoy'a basına kapalı olan kütüphanede yüz binlerce eserin olduğunu aktardı.

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