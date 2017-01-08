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08 Ocak 2017 16:38

Kuyruğu ve anüsü olmayan buzağısı için çare arıyor

Kuyruğu ve anüsü olmayan buzağısı için çare arıyor

08 Ocak 2017 16:38

Kırşehir merkeze bağlı Has Höyük köyünde bir çiftçi, kuyruğu ve anüsü olmayan buzağısının iyileşmesi için çare arıyor.
Has Höyük köyünden aldığı buzağıyı servis aracı ile Kırşehir’e veteriner hekime getiren Zübeyir Toker, hayvanının dışkısını yapamaması sonrası rahatsızlandığını ve sonrasında anüsü ile kuyruğunun olmadığını gördüklerini söyledi.
Veteriner hekimlerin ilk tedaviyi uyguladığı buzağı sağlığına kavuşamazken, çiftçi Zübeyir Toker, “Has Höyük köyü doğumluyum. Yavru olalı iki gün oldu. Hayvanın idrar yolları yok. Kırşehir’e getirdiğim buzağıya bir çözüm yolu bulamadılar. Buzağının bu durumda kalmaması için Kırıkkale’ye hayvan hastanesine götürmeyi düşünüyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu gibi durumlarla ilgilenmesi en önemli ricam. Kırşehir hayvancılık memleketi, bu durumlarda bizler de zor durumlarda kalmayalım” dedi.
Toker, yine servis aracı ile buzağısını köyüne götürdü.



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