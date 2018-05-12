Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 13:32

Mahsenli Ali Efendi Camii ibadete açıldı

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde 2015 yılında temeli atılan Mahsenli Ali Efendi Camii, düzenlenen törenin ardından ibadete açıldı.

Mahsenli Ali Efendi Camii ibadete açıldı

12 Mayıs 2018 13:32


Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı İsmail Deniz, yıllardır ilçede hayal edilen Mahsenli Ali Efendi camiini yaptırarak ibadete açmanın gurunu yaşadıklarını söyledi.


Semazen gösterisi ve okunan dualarla açılan cami açılışına AK Parti milletvekili Mikail Arslan, Siyasi Parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İlçe Belediye Başkanı aynı zamanda da Mahsenli Ali Efendi Cami yaptırma derneği başkanı İsmail Deniz, uzun süre Allah dostu Ali Efendi adına cami yaptırmak istediklerini ve cami açılışı ile gurur yaşadıklarını belirtti.


AK Parti milletvekili Mikail Arslan ise konuşmasında, "Çiçekdağı İlçe halkını bir araya getiren Mahsenli Ali Efendi, camii hayırlı olsun. İnşallah bu güzel eser, Ramazan ayında ve diğer günlerde ilçe halkına kapıları açacaktır" dedi.


Konuşmalar sonrası yapılan duanın ardından cami ibadete açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç