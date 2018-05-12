Mahsenli Ali Efendi Camii ibadete açıldı

Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı İsmail Deniz, yıllardır ilçede hayal edilen Mahsenli Ali Efendi camiini yaptırarak ibadete açmanın gurunu yaşadıklarını söyledi.

Semazen gösterisi ve okunan dualarla açılan cami açılışına AK Parti milletvekili Mikail Arslan, Siyasi Parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Belediye Başkanı aynı zamanda da Mahsenli Ali Efendi Cami yaptırma derneği başkanı İsmail Deniz, uzun süre Allah dostu Ali Efendi adına cami yaptırmak istediklerini ve cami açılışı ile gurur yaşadıklarını belirtti.

AK Parti milletvekili Mikail Arslan ise konuşmasında, "Çiçekdağı İlçe halkını bir araya getiren Mahsenli Ali Efendi, camii hayırlı olsun. İnşallah bu güzel eser, Ramazan ayında ve diğer günlerde ilçe halkına kapıları açacaktır" dedi.

Konuşmalar sonrası yapılan duanın ardından cami ibadete açıldı.