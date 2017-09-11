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11 Eylül 2017 17:30

Masa Tenisi Tenisi hakemleri Ankara’da seminere katıldı

Masa Tenisi İl Temsilcisi Serhat Dülger, Ankara’da düzenlenen masa tenisi seminerine katıldı.

Masa Tenisi Tenisi hakemleri Ankara’da seminere katıldı

11 Eylül 2017 17:30


İl Temsilcisi Dülger, “Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2017-2018 Yarışma yılında Merkez Hakem Kurulunun hakemlerimize yönelik eğitim çalışmaları başlatmışlardır. Bu bağlamda Merkez Hakem Kurulu Üyesi Uluslararası Masa Tenis Hakemi Kenan Asil tarafından hakem eğitim semineri yapıldı.”dedi.


19 Mayıs Spor Kompleksi içi Ziya Ozan Yüzme Havuzu altı Eğitim salonunda gerçekleşen eğitim hakkında bilgi veren Dülger şöyle konuştu:


“Masa Tenisi Hakem Eğitim Semineri yapıldı. Kırşehir’den ve civar illerde görev yapan 153 masa tenisi hakemleri, değişen oyun kurallarının uygulanması noktasında eksikliklerin giderilmesi, yeterliliklerini artırmaya yönelik teorik ve uygulamayı içeren konulara değinildi.


Birlikteliğin sağlanması ve karşılıklı bilgi alış verişinde bulunarak, hakemlerimizin performanslarının yükseltilmesi amacıyla, Hakem Eğitim Semineri düzenlendi. Bu semineri organize eden Federasyonumuza ve semineri veren Merk.Hak.Kur.Üyesi Uluslararası Masa Tenisi Hakemi Kenan Asil hocamıza ve ekibine cânı gönülden teşekkür ederiz.


Genel tekrar, değişen oyun kuralları, talimatlar ve genel kurul duyuruları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Verimli geçen eğitimde başta federasyonumuza, hocamıza ve hakem arkadaşlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ederim.”




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