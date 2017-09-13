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13 Eylül 2017 17:41

MEM’den ayrılan yönetici ve müfettişlere veda yemeği verildi

Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz başkanlığında, MEM’den ayrılan yönetici ve müfettişlere yemekli veda programı düzenlendi.

MEM’den ayrılan yönetici ve müfettişlere veda yemeği verildi

13 Eylül 2017 17:41


Merkez Öğretmenevinde düzenlenen programa İl Müdürü Şevket Karadeniz, Milli Eğitim Müdürlüğünden Bakanlığa atanan Maarif Müfettişleri Başkanı Bekir Tekcan, Başkan Yardımcısı Ergin Öçsoy, müfettiş İsa Güzel ve Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan ve emekliye ayrılan Mustafa Çelik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve müfettişler katıldı.


Programda konuşan İl Müdürü Şevket Karadeniz, “Kırşehir’imizin ve Ülkemizin eğitimi için elinden gelen bütün gayreti göstererek çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi hususunda büyük bir özveri ile yılmadan usanmadan siz mesai arkadaşlarıma eğitime yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda Allah yardımcınız olsun diyerek başarılar diliyorum” dedi.


Program yemek sonrası düzenlenen plaket töreni ile sona erdi.




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