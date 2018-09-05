Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme protokolü ile ekonomiye can suyu

Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen kurum müdürleri imzaladıkları protokolün Kırşehir ekonomisine katkı sunacağını tahmin ediyor.

“Dövizle ticaret yapmıyoruz”

Kırşehir TSO Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Kırşehir’de kendi firmalarında dövizle alışveriş yapmadığını ve iş adamlarına da yapmamaları gerektiğini anlattığını söyledi.

Ekicioğlu, konuşmasında, “Son günlerde yaşanan ekonomik dalgalanmada bizler, ekonominin üretim üzerine oturtulması taraftarıyız. İş adamlarına düşen görev sadece çalışmak ve üretmek . Biz kendi aramızda sürekli istişare yapıyoruz. Bizlere düşen görev üretmek. Dövizle alışveriş tabi olacak ama yerel firmalar mutlaka Türk Lirası ile alışveriş yapacak. Yerelde dövizle ticarete tamamen karşıyız. Sektörün üretim değil tüketim ekonomisi olduğunu daima söylüyoruz.

Kamu-Kurumları da istihdam için teşvik edilecek. Vergi indirimleri ile gerekli girişimler yapılmalı, bakanlık da bu noktada gerekli çalışmaları yapıyor. Bizler bakanlığa gerekli destekleri vereceğimizi açıkladık. İş dünyası ‘kendi param istediğim gibi harcarım’ diye bir şey söz konusu değil. Ülkenin neye ihtiyacı varsa onu yapacağız. En üstten an alta kadar mutlaka tasarruf tedbirleri uygulanmalı”diye konuştu.

İş birliği protokolünün ardından konuşan Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Metin Ülgen Kaya, ise konuşmasında, “Ekonomik baskılardan kurtulmak için aldığımız önlemlerden bir tanesi diyebiliriz imzaladığımız protokol için TSO uyumlu çalıştığımız kurumlardan bir tanesi, sağ olsunlar Kırşehir ekonomisinin canlanması için bizlere gerekli destekleri sunuyor. Hazine Bakanlığı dahil tüm bakanlıklar gerekli çalışmaları yapıyorlar. Önümüzde ki günlerin daha güzel olacağını düşünüyorum. Nitelikli iş gücü için çalışmalar yapıyoruz. Dolar ve Euro’nun değişimi noktasında da önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.

Başlamak bitirmek demektir. Kamu kurumları olarak bizler, siyasetin dışında güç birliği içerisinde gelişim ve insan odaklı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz”dedi.

Program, imzalanan protokolün ardından sonra erdi.