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27 Kasım 2017 11:31

Meteorolojinin mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı

Kırşehir Meteoroloji Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, İl Genel Meclis toplantısında Meteoroloji Genel Müdürlüğünün akıllı cihazlar için geliştirdiği mobil uygulamasını tanıttı.

Meteorolojinin mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı

27 Kasım 2017 11:31


İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı 64. Birleşiminde bilgi veren Seyit Ahmet Yıldız, kullanılacak mobil uygulamanın insanların hayatında büyük kolaylıklar sağlayacağını söyledi.


Açılış ve yoklama ile başlayan 64. Oturum bir önceki karar özetlerinin okunması ile devam etti. Toplantıda İl Genel Meclisinin Kalankaldı Köyünde düzenlenmiş ve terk talebinde bulunulmuş 2016/4 ruhsat numaralı jeotermal arama ruhsatlı kuyunun ihale yolu ile açılması için encümene yetki verilmesi konusu görüşüldü.


Bütçe görüşmelerinin ardından Meteoroloji Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, akıllı cihazlar için geliştirilen mobil uygulama hakkında bilgi verdi.


İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, “Günümüzde milyonlarca kişinin kullandığı akıllı telefon ve tabletler sayesinde, günlük hayat oldukça kolaylaştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından akıllı cihazlar için geliştirilen mobil uygulama sayesinde, vatandaşların hava durumunun yanı sıra birçok bilgiye ulaşabilecek” dedi.


İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, meclis üyeleri sunumun ardından çekilen hatıra fotoğrafı çektirdi.




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