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04 Aralık 2017 15:26

Mevlid-i Nebi kitap okuma yarışması 1.’si ödülünü Vali Şentürk’ten aldı

Mevlid-İ Nebi etkinlikleri kapsamında düzenlenen okuma yarışmalarında derece yapan Kaman İlçesinden Tuğçe Biçer, ödülünü Vali Necati Şentürk’ten aldı.

Mevlid-i Nebi kitap okuma yarışması 1.’si ödülünü Vali Şentürk’ten aldı

04 Aralık 2017 15:26


Kaman İlçesi Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören Tuğçe Biçer, kitap okuma yarışmasında il birincisi olarak ödül aldı.


Mevlid-İ Nebi etkinlikleri kapsamında Kırşehir’de; Peygamberimizin hayatının anlatıldığı 10 bin kitap, 7-8. Sınıf öğrencilerine ‘Temel Dini Bilgiler’ adlı 6 bin 700 kitap ve lise öğrencilerine 10 bin 500 adet Kur’an-I Kerim meali dağıtıldı.


Düzenlenen yarışmalar sonucunda 12 öğrenci umreye gitme hakkı kazanırken 9 öğrenci gremse 22 öğrenci cumhuriyet altını 45 öğrenci büyük çeyrek ve 148 öğrenci küçük çeyrek altınla ödüllendirildi.




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