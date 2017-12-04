Kaman İlçesi Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören Tuğçe Biçer, kitap okuma yarışmasında il birincisi olarak ödül aldı.

Mevlid-İ Nebi etkinlikleri kapsamında Kırşehir’de; Peygamberimizin hayatının anlatıldığı 10 bin kitap, 7-8. Sınıf öğrencilerine ‘Temel Dini Bilgiler’ adlı 6 bin 700 kitap ve lise öğrencilerine 10 bin 500 adet Kur’an-I Kerim meali dağıtıldı.

Düzenlenen yarışmalar sonucunda 12 öğrenci umreye gitme hakkı kazanırken 9 öğrenci gremse 22 öğrenci cumhuriyet altını 45 öğrenci büyük çeyrek ve 148 öğrenci küçük çeyrek altınla ödüllendirildi.