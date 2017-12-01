Mevlid-i Nebi yürüyüşü yapıldı

Muhammed’in doğumu olan Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında Kırşehir’de yürüyüş düzenlendi.

Kapucu Cami önünde başlayan ve Atatürk Caddesinde son bulan yürüyüşe, Vali Necati Şentürk, daire amirleri ve il protokolü katıldı. Belediye mehter ekibinin marşları eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte protokol, esnafa Hz. Muhammed’in hayatının anlatıldığı ve İslam ahlakı bilgilerinin yer aldığı kitap dağıttı. Mevlid-i Nebi yürüyüşü ile ilgili bilgi veren Vali Necati Şentük, “Bu sene iki defa kutlu doğum haftasını idrak ettik. İlk olarak nisan ayında daha sonra ise Gençlik İşleri Başkanlığının aldığı bir karar ile Hz. Peygamberin doğumunun bu sene 29 Kasım’ı 30 Kasım’a bağlayan gece olması nedeniyle Mevlid Kandilini Kırşehir olarak kutladık” dedi.