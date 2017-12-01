Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 17:46

Mevlid-i Nebi yürüyüşü yapıldı

Peygamber efendimiz Hz.

Mevlid-i Nebi yürüyüşü yapıldı

01 Aralık 2017 17:46

Muhammed’in doğumu olan Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında Kırşehir’de yürüyüş düzenlendi.


Kapucu Cami önünde başlayan ve Atatürk Caddesinde son bulan yürüyüşe, Vali Necati Şentürk, daire amirleri ve il protokolü katıldı. Belediye mehter ekibinin marşları eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte protokol, esnafa Hz. Muhammed’in hayatının anlatıldığı ve İslam ahlakı bilgilerinin yer aldığı kitap dağıttı. Mevlid-i Nebi yürüyüşü ile ilgili bilgi veren Vali Necati Şentük, “Bu sene iki defa kutlu doğum haftasını idrak ettik. İlk olarak nisan ayında daha sonra ise Gençlik İşleri Başkanlığının aldığı bir karar ile Hz. Peygamberin doğumunun bu sene 29 Kasım’ı 30 Kasım’a bağlayan gece olması nedeniyle Mevlid Kandilini Kırşehir olarak kutladık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    13°C
  • Pazar
    Sisli
    15°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç