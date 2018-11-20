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Mevlidi Nebevi haftasında Nihat Hatipoğlu konferans verdi

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde Mevlidi Nebevi haftası etkinlikleri kapsamında Nihat Hatipoğlu konferans verdi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Mevlidi Nebevi haftası etkinlikleri kapsamında Nihat Hatipoğlu konferans verdi.


Çiçekdağı Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Belediye Başkanı İsmail Deniz, hafta kapsamında peygamber efendimizi anlatan güçlü isimleri ilçelerinde ağırlanmaktan mutlu olduklarını söyledi.


Hatipoğlu, ilçe spor salonunda yapılan konferansta Peygamber efendimizi anlattı.

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