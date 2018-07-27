MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısına Kırşehir'den destek

MHP İl Başkanlığı Terme Caddesi'nde bir fırınla anlaşarak MHP liderinin çağrısına destek oldu. Başlatılan kampanyaya Kırşehir halkını davet eden MHP İl Başkanı Arif Kılıç, kurulacak bir kasada ekmeklerin olacağını ve ihtiyaç sahiplerinin de oluşturulan alandan ekmek alacağını söyledi.

Parti teşkilatı ile gittiği fırında kampanyaya destek olan İl Başkanı Arif Kılıç, "Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek uygulamasını Kırşehir’de Terme Caddesinde başlattık. Allah, izin verirse 'komşusu açken tok yatan bizden değil' diyen bir dinin temsilcileri olarak bir ekmek dahi alamayanlara katkı olsun başlattığımız kampanyaya bütün Kırşehirlileri davet ediyoruz. Fırıncı kardeşimiz bir kasa kuracak kasada ekmekler bulunacak. Bu ekmekleri askıya çıkaracağız ve ihtiyaç sahipleri askıdan alacak. Burada fırıncı arkadaşımıza da çok büyük görev düşüyor.

Çünkü gerçekten ihtiyaç sahiplerimize ulaşmamız gerekiyor. Bunun için fırıncı kardeşimize Kırşehir İl Teşkilatı İl Başkanı olarak ilçe başkanımız, kadın komisyonu başkanlarımız olarak önce ben 100 lira vererek 100 ekmek ile başlatmak istiyorum. İnşallah Terme Caddesi'nde biz başlattık. Ankara Caddesi'nde bir başka arkadaşımız Lise Caddesi'nde bir başka arkadaşımız başlatarak bir ekmek dahi alamayanlara bir fırsat tanırız. Bunun için bu kampanyayı başlatan Genel Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kimsesizlerin kimsesi oldu. Bunun için ben burada bu duyarlılığı gösteren fırıncı kardeşimize de Kırşehirli yardımseverlere de teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun" dedi.