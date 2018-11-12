MHP İl Başkanı Arif Kılıç: "MHP'de yerel yönetimler için son tarih 15 Kasım"

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi açıklama yapan ve Yerel Yönetimlerde görev almak isteyenler için 15 Kasım tarihinin başvuruda son tarih olduğunu açıklayan MHP İl Başkanı Arif Kılıç, MHP'yi seçimlerde iktidara taşıyacaklarını söyledi.

İl Başkanı Kılıç, MHP'nin seçimler öncesi hazırlıklarını sürdürdüğünü belirttiği açıklamasında, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ile çevremizi kuşatan siyasal kargaşadan kurtulmak için önümüzdeki seçimleri fırsat bilerek tüm gayretimizle çalışarak Türk Milleti'nin varlık teminatı olan Partimizi yerel yönetimde iktidara taşımalıyız"dedi.

MHP'de Belediye Başkan adaylığı ve meclis üyelikleri adaylıklarının 15 Aralık tarihinde son bulacağını ifade eden Kılıç, "Bu kutlu mücadelemiz sırasında dava arkadaşlarımızın alın terleri birbirine karışmalı ve her dava arkadaşımız gece gündüz demeden çalışmalıdır. Hiçbir ekonomik zorluğa aldırış etmeden, gönül seferberliği içerisinde manevi dünyamızın bize verdiği güç ve ruhla tüm imkansızlıkları yenip partimizi iktidara taşıyacağız.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeliği aday adaylığını düşünenler için YSK'nın yayımlamış olduğu 1036 nolu karar gereği Kamu görevlilerinin 1 Aralık 2018 tarihi saat 17:00'ye kadar görevden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekmektedir. İl, İlçe ve Belde Teşkilatlarımızın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği ise 15 Kasım 2018 tarihidir"diye konuştu.