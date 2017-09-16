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16 Eylül 2017 14:31

MHP İl Başkanı Arif Kılıç: “Yöneticiler geçicidir asıl olan şehrimizdir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Arif Kılıç, “Yöneticiler geçicidir asıl olan şehrimizdir” dedi.

MHP İl Başkanı Arif Kılıç: “Yöneticiler geçicidir asıl olan şehrimizdir”

16 Eylül 2017 14:31


İl Başkanı Kılıç, yaptığı açıklamada, “FETÖ son ihanetlerini de Türk milletinin üzerine bomba yağdırarak göstermiştir. Umut vatandaşın gözünde MHP ise değerli vatandaşlarımızın partimizi iktidara taşıması gerekmektedir.


Oylarını MHP’ye verecekler ve hizmeti de bizden bekleyeceklerdir. Ahilik Haftası etkinlikleri ile birlikte Kırşehir’de hareketlilikte başlamıştır. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerelde ve genelde şehrimizde şehre katkı sağlayan çalışanlara esnafımıza şehrimizde yaşayan her ferde yardımcı olacağız. Onların dertleriyle dertleneceğiz. Olup bitenlere sahip çıkıp Kırşehir’linin hakkını hukukunu ve ödediği vergilerle verilen hizmetlerin haraç mezat kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz. Edindiğimiz türlü bilgiyi de kamu oyu ile paylaşacağız” dedi.




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