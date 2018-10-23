MHP Kırşehir İl Başkanlığından Bahçeli açıklamasına destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı sonrası yaptığı ittifak açıklamasına MHP Kırşehir teşkilatı destek verdi.

MHP İl Başkanı Arif Kılıç, ittifakın samimiyet, safiyet, fedakarlık ve dürüstlük olmadan yürümeyeceğini belirtti.

İl Başkanı Kılıç'ın açıklaması şöyle:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin gurup konuşmasından sonra aldığı kararır arkasında ve Genel Başkanımızın emrindeyiz. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesiyle, geri adıma zorlanmasıyla, yok sayılmasıyla, tez ve önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalamayacaktır. Samimiyet, safiyet, fedakarlık ve dürüstlük olmadan eşitler arası ilişki sürdürülemeyecektir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Parti olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır."