Milletvekili Kendirli: "15 Temmuz kahramanların gecesidir"

Kendirli yazılı açıklamasında, "Dış güçlerin maşası, oyuncağı olan, ülkesine, milletine ihanet eden hainler karşısında bir ve , beraber olan milletimiz, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yine şehitler ve gaziler vererek Türkiye’nin asıl sahiplerinin bu millet olduğunu, millete rağmen hiçbir gücün bu topraklarda oyun kuramayacağını dünya aleme göstermiştir.

Anadolu’da başımızın dik olması için bedel ödeyen, şehit düşen tüm vatan evlatlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimiz, bize başımız dik olarak yaşayabileceğimiz bir ülke bıraktılar. 15 Temmuz 2016’da milli iradeye, ülkemizin geleceğine sahip çıkan şehitlerimiz, huzurlu uyusunlar. Onlar herkesin içinden bir parça, herkesin geleceğinde bir umut oldular.

15 yaşından 67 yaşına kadar olan şehitlerimiz sizler de bilin ki; sizin o gece sahip çıktığınız milletimizin geleceğini, geride kalanlar olarak daha da ileriye taşımak için canla başla çalışmaktayız. Gözünüz arkada kalmasın, gösterdiğiniz destansı kahramanlık her zaman yüreğimizde.

15 Temmuz’un, bin yılı aşkın varlığını sürdüren siyasi tarihimizde, verdiğimiz mücadelenin nişanesi olduğunun, bu milletin her ferdinde Çanakkale ruhunun halen canlılığını koruduğunun ispatı olduğunun bilincindeyiz" ifadelerine yer verdi.