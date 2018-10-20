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Milletvekili Kendirli, Çiçekdağı ilçesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Muzaffer Aslan ile birlikte Çiçekdağı ilçesini ziyaret ederek yatırımlar hakkında incelemelerde bulundu.


Çiçekdağı ilçesi Hükumet Konağını ziyaret eden milletvekili Kendirli, İlçe Kaymakamı Burak Akeller'den ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.


Yerel yöneticiler ve muhtarlarla bir araya gelen milletvekili Kendirli, muhtarların köylerinde yaşadıkları sorunları rapor halinde alarak çözüm önerilerini dinledi. Milletvekili Kendirli'ye Çiçekdağı ilçesi ziyaretinde Çiçekdağı AK Parti ilçe başkanı Hasan Hakanoğlu da eşlik etti.

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