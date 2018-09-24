Milli antrenör Sinan Demir: "Spor, çocuklarda fiziksel-zihinsel ve sosyal gelişimi amaçlar"

Sporun özünde; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonunun olduğunu belirten Demir, "Spor yapan çocuk ister istemez, disiplinle sistemi uygulamaya, hedef koymaya ve başarmaya güdülenir.

Okul başarısından endişe duyulan, sistemli çalışma ve disiplinle ilgili desteğin faydalı olacağı düşünülen çocuklara, uzmanların ilk önerisi, spor eğitimi. Enerjisini atan, sosyal bir gruba ait olan çocuk mutlu olur, çevresinin desteği ve kazandığı başarı onu motive eder. Sağlığı, direnci, görüntüsü ve becerileri arkadaşları içinde de saygı uyandırır"dedi

Spor yapan çocukların gelecek dönemlerinde başarılı ve enerjik olacaklarını bildiren Milli antrenör Sinan Demir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Spor yapan çocuk onaylanır, destek görür ve sevilir. Tüm bu pozitif katkılar çocuğun ders başarısını da pozitif yönde etkiler. Çocukların özellikle ergenlik döneminde kötü alışkanlıklardan korumak, enerjisini doğru kullanmasını sağlamak, sosyal gelişimi ve öz güven duygusunu artırmak için takım sporlarına yönlendirmek gerekir. Böylece, artan ders yükünü kaldırması, arkadaşları ile ödevlerini tartışması, çözümleri paylaşması, öğretmenleri tarafından desteklenmesi daha kolay olur. Hayatındaki başarı hedeflerine koşarken sportif hedefleri ile ders başarısını paralel tutacağından ders başarısı da yükselir.

Analitik düşünebilen, problem çözmeye motive olmuş, hayatını müsabakaya odaklanır gibi planlayan bir bilincin yaşam içinde çocuğunuzun ne kadar çok işine yarayacağını tahmin edebilirsiniz. Uyku düzeni ve dinlenmesine dikkat eden ve düzenli beslenen çocuk, direnci daha yüksek olacağından bu durum onun okul başarısını da olumlu yönde etkiler"