Milli İrade Şehitler Ormanı için 1 yıldır bekliyor

Ahi Evran Üniversitesinden aldığı mera ıslah raporu üzerine bir yıldır hatıra ormanı için bekleyen muhtar Türkmen, İl Mera Komisyonuna gönderdiği rapor sonrası toplantı yapıldığını ve köyüne ‘Milli İrade Şehitler Ormanı’ için onay verildiği ama Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına gönderdikten sonra orman alanı için bir yıldır kendisine dönüş olmadığını belirtti.

Evrak’ın kayda girdikten sonra kaybolduğunun muhtara söylenmesi üzerine muhtar Türkmen, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Mera çıkışı için onay istiyoruz. Ben köy muhtarı olarak TSK ve Emniyet yetkilileri dahil toplumun her kesimi ile görüşerek ‘Milli İrade Şehitler Hatıra’ ormanı çalışmasına başladım. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına giriş yapıyor.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığını bir süre sonra köyüme ormanlık alan yapılması için aradım. Bana evrakın nerede olduğunu bilmediklerini beyan ettiler."

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından Cumhurbaşkanlığı makamına mail yolu ile ulaştığını ifade eden muhtar Türkmen, “Cumhurbaşkanım ben Tepesidelik köy muhtarı Ali Doğan Türkmen, Bizim köyde mera alanı olarak belirlenen bölgeye ‘Milli İrade Şehitler Ormanı’ kurmak istiyoruz. Bakanlık yetkilileri tarafından net cevap alamadık. Olumlu ya da olumsuz cevap bekliyoruz” diye mail gönderdim.

Bir yıldır köyüme ‘Milli İrade Şehitler Ormanı’ kurulması için bekliyorum. Bu noktada ise tek umudum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kendisinden randevu da talep ettim. İnşallah görüştüğümde durumu anlatacağım” dedi.

Milli İrade Şehitler Ormanı için düşünülen alanda açıklamada bulunan köy muhtarı Ali Doğan Türkmen, “15 Temmuz ihtilal girişiminden sonra köylüler ihtilal girişiminin unutulmaması için bir karar aldı. Hatıra Ormanı yapımı için işlem başlattık. Alanın mera alanı olduğunu beyan ettik. Talebimiz üzerine yazı gönderildi. Toprak erozyonu olan bölgeye orman alanı için rapor düzenlendi. 02.11.2016 yılından beri bekliyoruz. Milli İrade Şehitler Ormanı yaparak şehitlerin acılarını paylaşacak ve adlarını yaşatacağız” diye konuştu.