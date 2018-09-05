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05 Eylül 2018 08:39

Mühendislik Mimarlık Fakültesi yeni binasına taşındı

KIRŞEHİR (İHA) – KAEÜ’si Mühendislik Mimarlık Fakültesi yeni binasına taşındı.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi yeni binasına taşındı

05 Eylül 2018 08:39


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri yeni binasında eğitim-öğretim görecek.


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, akademisyenler ve idari personel taşınma işlemi tamamlanan Mühendislik Mimarlık Fakültesini gezerek incelemelerde bulundu.


14 bin 755 metrekare alana sahip olan Mühendislik Mimarlık Fakültesini gezen Prof. Dr. Mustafa Kurt ve beraberindeki heyet; fakülte binası, laboratuvar, amfi, ofis, seminer, toplantı salonları ve dersliklerinde incelemeler yaparak fikir alışverişinde bulundu.


KAEÜ’si Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, fakülte binasının öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olduğunu söyledi.




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