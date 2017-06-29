Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 01:47

Muş’ta evinde ölü bulunan Astsubay’ın ölüm haberi aileye verildi

Muş’ta görevli Astsubay İlyas Teke’nin ölüm haberi Kırşehir’de bulunan ailesine verildi.

Muş’ta evinde ölü bulunan Astsubay’ın ölüm haberi aileye verildi

29 Haziran 2017 01:47


Kındam TOKİ mahallesinde oturan annesi Gökkuş Tekeli ve Astsubay İlyas Tekeli’nin eşi Nazife Tekli’ye acı haber Garnizon Komutanı Personel Albay İlhan Güneş tarafından verildi.


Verilen acı haber sonrası Astsubay İlyas Tekeli’nin annesi Gökksuş Tekeli Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmen olan eşi Nazife Teke’nin ise Kırşehir’e Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Muş’tan geldiği öğrenildi.


Hayatını kaybeden İlyas Teke’nin evli bir kız çocuk babası olduğu bilgisine ulaşılırken eşinin de hamile olduğu bildirildi. Vefat eden Astsubay İlyas Tekeli, Bolu, Tekirdağ ve sonrasında Muş’ta görev aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
KIRŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:58
  • İkindi :16:54
  • Akşam :20:22
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!