Namaz elbisesi ve namaz öğreten seccade satışlarında artış

Kırşehir’de bir yıllık süreçte on binin üzerinde namaz öğreten seccade satışı yaptıklarını anlatan Şahin, “Ramazan ayında namaz elbisesi, namaz öğreten seccadelerde, Kur’an-ı Kerimlerde ve meallerde ayrı bir satışımız oldu. Satışlarımız diğer günlere oranla artış gösterdi”dedi.

On bir ayın sultanı ramazan ayı ile birlikte ibadet şuurunun da artış göstermekte olduğunu anlatan Haydar Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İbadet şuurunun artması ile birlikte namaz öğreten seccade ve namaz elbisesi satışında da artışımız oldu. Genelde dini ağırlıklı Kur’an, meal, namaz kılmayı öğrenmek için namaz seccadesi gibi ürünlerde artış oluyor. Namaz kılmayı bilmeyenler için namaz öğreten seccade tavsiye ediyoruz. Seccadede 5 vakit namaz, ayrı ayrı ve rekat rekat anlatılıyor”

“Kadınlar için tam tesettür şeklinde namaz kıyafetleri var”

Namaz kılmayı öğrenmenin yanında kadınların özellikle namaz kıyafeti tercihi yaptığını aktaran Şahin, kadınlar için tesettür şeklinde ve yanlarında taşınabilecek namaz elbisesi almasını önerdiklerini ve vakit namazlarında kıyafet sorunu yaşamadıklarını ifade etti.