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04 Ağustos 2018 01:30

Neşet Ertaş festivalinde muhteşem açılış

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali’nin açılış programında Ferhat Göçer, bozlak ustasının sevilen türkülerini seslendirdi.

Neşet Ertaş festivalinde muhteşem açılış

04 Ağustos 2018 01:30


Kırşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle Kırşehir Cacabey Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalde sanatçı Ferhat Göçer ile birlikte Aytuğ Özdemir, Buse Katılmış, Elif Buse Doğan, Ahmet Yazgan sahne aldı.



Programında Türk Halk Müziği eserlerine yer veren Ferhat Göçer, Neşet Ertaş’ın ’Neredesin Sen’ türküsünü Cacabey Meydanını dolduran kalabalıkla birlikte söyledi.


Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Göçer, izleyicilerin coşkusundan çok etkilendiğini belirterek, "Keşke Kırşehir’e daha önce de gelseydim" dedi.



Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de sanatçı Göçer’e hediye takdiminin ardından, "Ferhat Göçer içimizi titretti. Hasret duyduğumuz birçok türkü ve şarkıyı seslendirdi. Tüm Kırşehirliler de ona eşlik etti. Kentimiz adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.




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