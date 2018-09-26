Neşet Ertaş kabri başında anıldı

yılında merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ı kabri başında duayla andı.

Kırşehir AK Parti Sosyal İşler Başkanı Kenan Yağmur ve bir grup genç, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş için Bağbaşı Mezarlığına giderek dua etti. Yaşantısı ile örnek bir kişiliğin izlerinin Kırşehir'de yaşadığını belirten AK Parti Sosyal İşler Başkanı Kenan Yağmur, büyük ustanın yaşantısının toplumun her kesimine örnek olması gerektiğini söyledi. Yağmur, "Kırşehir'de 'garip' mahlası ile bilinen ve hayatını da bu minval üzere yaşayan Neşet Ertaş, kendinden sonra gelen nesil için de ölümünden sonra da örnek bir kişilik olmuştur. 6 yıldır Kırşehir'de yokluğu hissedilen Ertaş'ın geride bıraktığı örnek yaşamı ve eserleri özümsenerek kültürün devamlılığı da sağlanmaya çalışılmaktadır" dedi.