Neşet Ertaş Kültür Festivali hazırlıkları tamamlandı

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi iş birliğinde organize ettiklerini vurgulayan Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci, konser, söyleşi ve sergilerle dolu bir festival planladıklarını ifade etti.

Bozkırın tezenesi için organize edilen festivalin, yurt dışındaki hemşehrilerinin de katılımını sağlamak amacıyla bu yıl Ağustos ayında gerçekleştirileceğini belirten Başkan Bahçeci, "Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivalinin birincisini geçen yıl eylül ayında yapmıştık. Bu yıl ağustos ayının ilk haftasına aldık. Programı hazırladık. Bu yıl Ağustos ayına almamızın bir sebebi de yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin bu festivale katılmasını sağlamak. Yaz ayında katılımın daha yoğun olacağı şeklinde bir görüş birliği oluştu. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Neşet Ustanın ismine yakışır bir festival olacak, 3 gün boyunca yapılacak etkinliklere herkesi bekliyoruz.

Cacabey Meydanı’nda yöresel lezzetler, hediyelik eşya stantları da yer alacak. Cacabey Meydanı’nda halka açık ve ücretsiz şekilde saat 19.30 da başlayacak konserler gerçekleştirilecek. 5 Ağustos Pazar günü saat 15.00 de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erol Parlak, THM sanatçıları Kübilay Dökmetaş ve Okan Murat Öztürk’ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programı düzenlenecek. Aynı zamanda burada “Neşet Ertaş’ın Şehirleri ”konulu bir de sergi açılacak. Konserlerimizin yapılacağı alan etrafında 20 dükkandan oluşacak yeme, içme mekanları da oluşturulacak. Tamamı Kırşehir esnafı olacak stantlarda Akçakent kavurması ve döneri, Mucur köftecisi gibi yerlerde ailemizle hem yemeklerimizi yiyebileceğiz hem de muhteşem müzik ziyafetini dinleyeceğiz"dedi.

3 gün sürecek festivalde yurt dışından da Neşet Ertaş müziği yapan sanatçılar yer alacak.