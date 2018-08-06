Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali sona erdi

Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali Zara’nın konseri ile sona erdi.

Zara, Cacabey Meydanında binlerce kişinin katıldığı konserde Neşet Ertaş’a ait eserleri seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivalinde bozlak ustası Neşet Ertaş’a ait çok sayıda türküyü seslendiren Zara, vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Neşet Ertaş’ın tüm eserlerini severek ve büyük bir hayranlıkla dinlediğini vurgulayan Zara, programlarında bu türküleri sık sık seslendirdiğini dile getirdi.

Konser sonrası Zara’ya Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci sanatçı Zara’ya hediye takdim etti. Zara sahne almadan önce ise Cacabey Meydanında festivalin son gününde Hulusi Gökmeşe, Deniz Toprak, Grup Makas, Hasan Meral de sahne alarak Neşet Ertaş’ın sevilen eserlerini halkın beğenisine farklı yorumlarla sundu.Festival kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kırşehir’e gelerek Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde katıldığı söyleşi sonrasında Neşet Ertaş’a ait üç türkü söylemişti. Etkinlikler kapsamında Kırşehir’e aralarında Bediha Akartürk, Yavuz Bingöl, Ferhat Göçer, Zara gibi sanatçıların da yer aldığı 15 sanatçı gelmişti.