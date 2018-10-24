Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezini 128 bin kişi ziyaret etti

KIRŞEHİR (İHA) – Merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş anısına yapılan ‘Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ni bir yılda 128 bin kişi ziyaret ederek çeşitli amaçlarla kullandı.

Bozlak ustası merhum Neşet Ertaş anısına yapılan Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ile Kırşehirlilere güzel hizmetlerin verildiğini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehirlilerin ilgisinin olmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Bir yılda 141 faaliyetin yapıldığı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde kurs da verildiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi birinci yılını tamamladı. Bu bizler için ayrı bir gurur vesilesi bir yıl boyunca bu alanda Kırşehirlilere çok güzel hizmetler sunduk. Bir yılda 141 faaliyet gerçekleştirildi. Konser, söyleşi, panel, konferans, sergi gibi bir çok faaliyeti burada tamamladık” dedi.

141 faaliyette 128 bin kişinin farklı nedenlerle Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezine geldiğini ifade eden Bahçeci, “Bu rakamlar Kırşehir ölçeğinde bir il için önemli, Kırşehir tarihi ve kültürü olan eğitimi son derece yüksek önemli bir şehir o açıdan Kırşehirlilerimizin Kültür Sanat Merkezine ilgisinin yüksek olması da bizi son derece mutlu ediyor. 52 Branşta kadınlara ve çocuklara kurs veriliyor. Toplamda 9 bin 170 kursiyer kurslara devam ediyor. Atölyeleri, kursları kitap kafesi ile kafeteryası, konserleri, sergileri ve toplantı salonu ile her saat yaşayan ve Neşet Ertaş'ın ismini de en güzel şekilde yaşatan bir Kültür Sanat Merkezi oldu” diye konuştu.

25 Eylül 2012 tarihinde vefat eden Bozlak Ustası merhum Neşet Ertaş'ın her anının fotoğraflarla yer aldığı kültür merkezinde bir yılda; 53 seminer, 30 tiyatro, 23 panel, sempozyum, söyleşi, 13 konser, 7 sergi, 15 kokteyl ve turnuva düzenlendi.

128 bin kişinin çeşitli nedenlerle ziyaret ettiği Kültür Sanat Merkezinde 52 branşta; 9 bin 170 kişi filografi, kağıt rölyef, işaret dili, İngilizce, diksiyon, akıl oyunları, takı tasarım, moda, çini işlemeciliği, seramik biçimlendirme, gitar, piyano, bağlama, ney, hat sanatı, Kur'an-ı Kerim, bale (4-5 yaş), okuma-yazma gibi alanlarda da kurs alıyor.