Neşet Ertaş, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

yılında mezarı başında anıldı.

Kırşehir'de Bağbaşı Mezarlığında bozlak ustası merhum Neşet Ertaş için toplanılarak dua edildi. Mezarlıktaki anma törenine; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, STK temsilcileri, Güzel Sanatlar Lisesi ve Fakültesi öğrencileri Ertaş'ın kardeşleri Ayşe ve Nadiye Ertaş ile merhumun oğlu Hüseyin Ertaş katıldı.

Bozlak ustası merhum Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, yaptığı açıklamada, ozanların halkın dili olduğunu söyledi. Ertaş, "Sağ olsun sevenlerimiz devlet büyüklerimiz bizleri yalnız bırakmadı. Başkanımız Yaşar Bahçeci, hep yanımızda. Ozanlarımız; halkımızın dilidir. Kimi gönül kimi ise hak dilidir. Onların bizlere bıraktığı tek miras eserleridir. Bu eserlere gerçekten gönülden sevenlerin görevi sahip çıkmaktır. Sahip çıkmak onların eserlerini yanlış katmadan onların okuduğu gibi bizlere bıraktıkları tek mirasa sahip çıkmak budur. Sözlerini müziğini değiştirmeden hatta mümkünse kendilerinden dinleyerek icra ederlerse bir sonraki nesillere de doğru düzgün aktarılır. Duaları için gelen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Bağbaşı Mahallesinde bulunan Bağbaşı Mezarlığı ziyaretçi akınına merhum usta Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle uğradı. Kırşehir protokolü abdallar ve Neşet Ertaş'ın ailesi de sabah erken saatlerde mezarlığa geldi. Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın okuduğu duanın ardından Ertaş ailesi ve Kırşehir protokolü mezarına çiçek bırakarak su döktü.

"Neşet Ertaş vefatından sonra da örnek alınıyor"

Mezarlıkta düzenlenen anma töreninin ardından konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise ölümünden sonra bir insanın kişiliği ve duruşu ile anılmasının her kula nasip olmayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Büyük ustayı 6. ölüm yıl dönümünde dua ve minnetle büyük ustayı anıyoruz. Bu toprakların yetiştirdiği en önemli değer Neşet Ertaş, Anadolu insanının duygusu, hüznü ve aşıkıdır. Merhum için ne söylesek az kalır. Neşet Ertaş, hayatı boyunca hiç mütevaziliğini de elden bırakmamıştır. Sanatı ve kişiliği ile de örnek olan bir insandır. Vefatından yıllar sonra dahi örnek alınabiliyor. Hala şehrine hizmet edebiliyor. Allah'ın herkese bahşedeceği bir güzellik değil bu. Önemli bir insan rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.