Öğrencilerin belgesini isteyen öğretmen muhtardan dayak yedi

Halk Eğitim Merkezi’nde El Sanatları öğretmeni olarak görev yapan Rabia Altıok öğrencilerinin sertifikalarını istemek üzere Karahıdır köy muhtarı S.D’ye gitti. Öğrencilerin belgelerini vermemekte ısrar eden muhtarla halk eğitim merkezi görevlisi arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrası iddiaya göre muhtar S.D. öğretmen Rabia Altıok’u darp etti.

"Belge istedi vermeyince darp edildi"

4 yıldır Karahıdır köyünde öğretmenlik yapan Altıok "4 yıldır Karahıdır köyünde El Sanatları öğretmeni olarak çalışmaktayım. Öğrencilerimle veya köy halkıyla maddi manevi hiç bir tartışmam olmadı. Ta ki geçtiğimiz Pazartesi gününe kadar. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kültür Müdürlüğünde açık sergimiz yapıldı. Biz stantta yer almadık ve bu durum kurumsal bir şeydi. Köy muhtarı neden sergi açılmadı neden bizim standımız yoktu, neden ürünlerimiz sergilenmediği gibi farklı konuşmalar içerisine girdi. Öğrencilerimin belgeleri vardı muhtarlıkta kalmıştı, muhtardan istediğim halde belgeleri vermek istemedi. Belgeler ne işine yarayacak onuda bilmiyorum ama muhtar S.D. köyde kursa katılan öğrencilerimin belgelerini ısrarla vermek istemedi.

Bana muhtar S.D., ’Sen kimsin? Ne belgesi istiyorsun? Sergi bile açmadın? Kim belgeyi hak etmiş?’ gibi konuşmalar içerisine girdi. Belgelerin hiçbir işine yaramayacağını hatırlatmama rağmen ağza alınmayacak cümleler sarf etti. Sonrasında üzerime yürüdü burnumdan darbe aldım dişlerim kırıldı. Vücudumda gösteremeyeceğim birçok yerde morluklar var" dedi.

"Kadına şiddetin son mağduru ben olayım"

Yaşadıklarını anlatırken duygulanan ve kadına yönelik şiddetin son olması gerektiğini belirten Altıok, "Beni, mesleğimi ve onurumu muhtar ayaklar altına aldı. Bir kadın şiddeti daha kadınlar nerede kıymet görecekler. Nerede değer görecekler çok merak ediyorum. Okumuş-okumamış, evlenmiş-evlenmemiş, çalışıyor-çalışmıyor. Bütün kadınlar şiddete maruz kalıyor. Artık bu duruma devletimiz dur desin istiyorum. Kadına şiddetin son olmasını diliyorum" diye konuştu.

Darp edildiğini ileri süren Halk Eğitim Merkezi görevlisi öğretmen Rabia Altıok, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu alırken darp ettiği iddia edilen muhtar S.D., ise jandarma komutanlığında ifadeye alındı.

Yaşanan darp olayı ile ilgili inceleme sürerken, Halk Eğitim Merkezi tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.